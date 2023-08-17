Немецкое издание рассказало об украинских потерях в западной бронетехнике

Украина в боях за село Старомайорское Донецкой области потеряла 31 единицу техники, в том числе 23 переданных странами НАТО бронетранспортера с противоминной защитой. Такой итог сражения россияне могут считать успехом, несмотря на их отход из этого населенного пункта, – пишет в четверг, 17 августа, немецкое издание Bild.

В публикации Bild также говорится, что «стратегия Москвы состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше западной бронетехники наступающих украинских войск. В Кремле знают, что Украина имеет большие проблемы с заменой и ремонтом техники».

«С начала контрнаступления армия Украины потеряла девять из 18 поставленных Германией высокотехнологичных танков Leopard 2A6. Хотя многие из них поддаются ремонту, их восстановление будет затруднительным, поскольку ремонтные базы находятся примерно в 1000 км западнее от линии фронта. К тому же часть подбитых немецких танков была оставлена под огнем противника в районе Запорожья», – пишет немецкое издание и напоминает, что, «несмотря на данное в январе 2023 года обещание предоставить около 100 современных танков, таких как Leopard 2, Challenger и Abrams, ни Германия, ни Великобритания, ни США до сих пор этого так и не сделали».

«В отличие от Запада, российская армия каждый месяц вводит на Украину от 20 до 50 новых или восстановленных после боев бронемашин. Логика этого проста: если Украина теряет от 10 до 30 западных бронетранспортеров на одно село, а новых почти не поступает, ее наступление остановится, не дойдя до стратегически важных городов, таких как Токмак, Пологи, Мелитполь, Волноваха или Мариуполь. Россия полагается на скорое истощение ВСУ и снижение их боеспособности. Остается вопрос, сможет ли Украина возместить имеющиеся потери в военной технике», – говорится в статье Bild.

Берлин, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»