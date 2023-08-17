В Донецке появится высшее командное училище минобороны РФ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился создать Донецкое высшее общевойсковое командное училище министерства обороны России.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации в четверг, 17 августа, говорится: «Создать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Донецкое высшее общевойсковое командное училище» Министерства обороны Российской Федерации путем изменения типа существующего государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донецкое высшее общевойсковое командное училище». …Утверждается штатная численность военнослужащих и персонала учреждения в количестве 3 436 человек».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»