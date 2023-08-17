МИД РФ: Совбез ООН по правам человека в КНДР – лицемерная попытка США продвинуть собственную политическую повестку

И.о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на Совете Безопасности по ситуации с правами человека в КНДР в четверг, 17 августа, заявил, что созыв сегодняшнего заседания является циничной и лицемерной попыткой США и их союзников продвинуть собственную политическую повестку и нарастить давление на Пхеньян, – сообщили в МИД России.

В ходе своего выступления Полянский сказал: «Созыв сегодняшнего заседания – не более чем циничная и лицемерная попытка США и их союзников продвинуть собственную политическую повестку, нарастить давление на Пхеньян и отвлечь внимание от безрассудных эскалационных действий Вашингтона и его союзников в регионе. Именно они создают реальную угрозу международному миру и безопасности. …США, Япония и Республика Корея в рамках проповедуемой ими концепции т.н. «расширенного сдерживания» продолжают усиливать свою военную активность в регионе. За последнее время мир стал свидетелем появления у Корейского полуострова американской атомной подводной лодки и американо-южнокорейских воздушных маневров с участием истребителей и стратегических бомбардировщиков США. Не следует забывать и о проектах перемещения в регион части военной инфраструктуры НАТО».

«Россия выступает против любой военной активности, которая ставит под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии. …Совет Безопасности, да и ООН в целом не должны потакать политике США и их союзников по использованию правочеловеческой сферы для вмешательства в дела суверенных государств. Именно эти действия представляют главную угрозу миру и безопасности, в чем уже имели возможность убедиться десятки государств в различных регионах мира», – подчеркнул российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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