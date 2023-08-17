Лукашенко сказал, кто победит на президентских выборах в России в 2024 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на в России на выборах президента в 2024 году победит Владимир Путин, поскольку у него нет соперников, – сообщает в четверг, 17 августа, YouTube-канал украинской журналистки Дианы Панченко.

Отвечая на соответствующий вопрос, белорусский лидер сказал: «Думаю, что следующим президентом в России будет Путин. Выборы через полгода. Соперников сейчас в России Путину нет».

«Преемник у него, возможно, уже есть. Но сейчас у Путина слишком много насущных дел, которые необходимо решить, а не заниматься передачей опыта другим. Страна большая, много других проблем, которые надо решать», – пояснил украинской журналистке Лукашенко.

Минск, Иван Бабурин

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