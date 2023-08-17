Россия призвала прекратить блокаду монахов в Киево-Печерской лавре

Министерство иностранных дел России в четверг, 17 августа, в связи со штурмом киевским режимом Киево-Печерской лавры выпустило заявление, в котором призвало людей доброй воли не допустить вопиющего акта насилия в отношении монахов и верующих Киево-Печерской лавры.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства, в частности, говорится: «Призываем всех людей доброй воли и тех, кто убежден в необходимости отстаивать право людей на свободу вероисповедания, не допустить вопиющего акта насилия в отношении монахов и верующих Киево-Печерской лавры. Требуем отменить блокаду, прекратить издевательства над находящимися в обители людьми и обеспечить функционирование православной святыни в нормальном режиме».

«В очередной раз обращаем внимание международных правозащитных организаций и судебных инстанций, реакции которых мы так и не услышали, на то, что в центре Европы не только грубо попираются права верующих, но и используются откровенно нацистские методы. Их цель очевидна – подавить волю людей и заставить их отказаться от своих убеждений, от веры. Международное сообщество должно срочно вмешаться, пока не произошло самое страшное – смерть заморенных голодом людей в обители», – подчеркнули в российском МИДе.

Москва, Иван Бабурин

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