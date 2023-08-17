Анкара предостерегла Москву от эскалации в Черном море

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции в четверг, 17 августа, заявил о риске роста напряженности в Черном море, если российские военные вновь допустят ситуацию, подобную досмотру сухогруза Sukru Okan, – сообщают СМИ.

В заявлении Анкары, в частности, говорится: «После действий, предпринятых в отношении судна, российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив. Анкара обратила внимание на то, что судно Sukru Okan не ходит под турецким флагом, хотя его владельцем является гражданин Турецкой Республики. Наши партнеры в России были предупреждены о необходимости избегать подобных попыток, которые приводят к эскалации напряженности в Черном море».

Напомним, что в минувшее воскресенье, 13 августа, экипаж российского патрульного корабля «Василий Быков» открыл предупредительный огонь, чтобы остановить и досмотреть сухогруз «Сукра Окан», направлявшийся под флагом Палау в украинский порт Измаил. Министерство обороны России опубликовало видео работы досмотровой группы патрульного корабля на турецком сухогрузе на предмет наличия запрещенных грузов.

Анкара, Иван Бабурин

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