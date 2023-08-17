В ООН «глубоко обеспокоены» западными поставками кассетных снарядов киевскому режиму

Заместитель генерального секретаря ООН Изуми Накамицу на заседании Совета Безопасности в четверг, 17 августа, заявила, что поставки и применение Украиной кассетных боеприпасов вызывают «глубокое беспокойство», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления зам. генсека ООН сказала: «Поставки вооружений и боеприпасов Украине увеличиваются в последние месяцы. Я бы хотела подчеркнуть, что сообщения о поставках и применении кассетных боеприпасов вызывают глубокое беспокойство. Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик уже призывал отказаться от применения вооружений этого типа и оставить их в прошлом».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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