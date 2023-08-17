Пентагон заверил, что Украина применяет кассетные боеприпасы «надлежащим образом»

Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге в четверг, 17 августа, заявил, что Украина, согласно ее отчетам, использует американские кассетные боеприпасы «надлежащим образом», – сообщают СМИ.
В ходе общения с журналистами представитель Пентагона сказал: «Основываясь на информации, которую нам предоставляют украинцы, все указывает на то, что они используют такие боеприпасы надлежащим образом в соответствии со своими обязательствами. Так что с нашей стороны нет повода для беспокойства».
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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