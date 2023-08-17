СМИ: Вашингтон разрешил третьим странам передать Киеву F-16

Белый дом одобрил передачу Киеву истребителей F-16 из Дании и Нидерландов после завершения подготовки украинских пилотов, – сообщает в четверг, 17 августа агентство Reuters.

Агентство со ссылкой на источник в коридорах власти пишет, что «Вашингтон дал двум европейским странам официальные заверения в том, что США ускорят формальное согласование всех необходимых запросов на отправку Киеву этих самолетов, когда украинские пилоты завершат обучение. Энтони Блинкен направил письма своим коллегам из Дании и Нидерландов, в которых заверят их, что данные запросы будут одобрены».

Reuters в своей заметке приводит цитату из письма госсекретаря США европейским коллегам: «Я пишу, чтобы выразить полную поддержку со стороны США в отношении передачи Украине истребителей F-16».

Между тем, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, как бы подтверждая заявление Блинкена, заявил телеканалу CNN, что Вашингтон совместно с коалицией прорабатывают возможность передачи от третьих стран Украине американских истребителей четвертого поколения F-16.

В эфире телеканала Кипби сказал: «Мы по-прежнему работаем с коалицией наших партнеров, чтобы определить, какие способы передачи со стороны других стран могут быть доступны в отношении F-16. Мы хотим сделать это как можно скорее».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»