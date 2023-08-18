В Херсонской области запретили беспилотники всех видов

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в пятницу, 18 августа, заявил, что подписал указ о запрете использования в регионе беспилотников всех типов.

В своем Telegram-канале Сальдо написал: «В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности подписал указ «О запрете использования беспилотных воздушных судов на территории Херсонской области». Использование воздушных судов всех типов, т.е. любых беспилотных летательных аппаратов, запрещается до особого распоряжения».

«Разрешается использование воздушных судов юридическими и физическими лицами на основании решения оперативной группы военного коменданта Херсонской области», – отметил глава Херсонской области.

Геническ, Иван Бабурин

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