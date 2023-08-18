СМИ: В Белом доме назвали «пустой тратой ценных ресурсов» удары дальнобойными ракетами по Крыму

Ряд сотрудников администрации президента США скептически оценивают украинские удары дальнобойными ракетами по Крыму с целью сорвать российскую логистику, – сообщает в пятницу, 18 августа, телеканал СNN.

В сообщении телеканала со ссылкой на собственные источники, в частности, говорится: «В администрации президента Байдена некоторые сотрудники считают эти атаки на Крым, в лучшем случае, отвлечением внимания, а в реальности – пустой тратой ценных ресурсов в стратегии, которая в настоящее время слишком сильно растянула украинские войска между несколькими направлениями атаки».

СNN также пишет, что один высокопоставленный представитель Пентагона, комментируя удары Украины по мостам, соединяющим Крым с материком, с применением ракет большой дальности, сказал: «Эти атаки на Крым немного выбили россиян из равновесия, но ни к чему решающему не привели. Наверное, было бы лучше, если бы они просто сосредоточились на контрнаступлении».

Вашингтон, Иван Бабурин

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