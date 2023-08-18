Румыния потребовала от Киева признать «несуществующим» молдавский язык

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку на брифинге в Бухаресте в пятницу, 18 августа, потребовал от своего украинского коллеги Дениса Шмыгаля, который прибыл с визитом в республику, официально признать, что молдавского языка не существует, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава румынского кабмина сказал: «Касательно проблемы так называемого молдавского языка я напомнил прежнюю просьбу румынской стороны о том, чтобы власти Украины признали его несуществующим и приняли соответствующие правовые и административные меры. Я напомнил, что Молдавия недавно приняла нормативный акт, согласно которому она признает официальным языком румынский».

Сообщается также, что Марчел Чолаку пообещал Шмыгалю «полную поддержку экспорта украинского зерна через Румынию».

Бухарест, Иван Бабурин

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