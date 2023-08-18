Россия ввела санкции против 54 британцев

Министерство иностранных дел России в пятницу, 18 августа, внесло в стоп-лист 54 представителей политического истеблишмента, силовых структур, профессионального юридического сообщества и журналистского корпуса Великобритании.

В заявлении, опубликованном на сайте российского МИДа, говорится: «В ответ на агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса, в рамках которого активно применяется механизм односторонних санкций в отношении граждан нашей страны и отечественных экономоператоров, принято решение о расширении российского «стоп-листа» за счёт включения в него представителей политического истеблишмента, силовых структур, профессионального юридического сообщества и журналистского корпуса Великобритании (всего 54 человека)».

«В обновлённый перечень, в частности, вошли активно лоббирующая международную спортивную изоляцию России министр по делам культуры, СМИ и спорта Великобритании Л.Фрейзер и ответственная за поставки на Украину вооружений, включая снаряды с обеднённым ураном, заместитель министра обороны Великобритании А.Голди. Кроме того, в санкционный список включён и причастный к выдаче ордера на арест российского руководства прокурор Международного уголовного суда, британец К.Хан. …Принято также решение о введении персональных санкций в отношении руководства британской частной военно-разведывательной компании Prevail Partners (Дж.Хеджес, Х.Хантингфорд, Д.Лиддл), специалисты которой участвуют в сборе и предоставлении украинским спецслужбам разведывательных сведений. …В обновлённый перечень вошли русофобски заряженные функционеры и корреспонденты британских СМИ, в частности, представляющие такие медиаструктуры, как «Би-Би-Си», «Гардиан Медиа Групп» и «Дейли Телеграф», – сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве и подчеркнули, что «любые усилия Лондона по дальнейшему раскручиванию антироссийского санкционного маховика неизбежно получат решительный отпор с нашей стороны. Работа над расширением российского «стоп-листа» в ответ на действия британских властей будет продолжена».

Москва, Иван Бабурин

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