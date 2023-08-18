В Госдуме предлагают ввести «федеральный» стандарт для шаурмы

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в пятницу, 18 августа, заявил, что в связи с участившимися случаями отравлении шаурмой он готовит специальное обращение в минздрав о введении федерального стандарта этого продукта, – сообщает РИА Новости.

В интервью агентству Даванков сказал: «В стране началась эпидемия отравлений шаурмой. Новости только за сегодня: в Братске отравились 35 человек, 11 оказались в больнице, в том числе пятеро подростков. Во Владимирской области сальмонеллу подхватили 56 человек, из них 13 – дети. Роспотребнадзор медлит с ответом».

«Готовлю дополнительное обращение в минздрав. Речь идет о здоровье людей. И раз уж шаурма остается самым популярным фаст-фудом, а тревожные новости людей не останавливают, нам нужен серьезный контроль качества. Просто должен работать Российский стандарт шаурмы. Стандарт должен быть федеральным», – подчеркнул вице-спикер Госдумы РФ.

Москва, Иван Бабурин

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