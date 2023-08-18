В ООН выступили против украинских ударов беспилотниками по гражданской инфраструктуре

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в пятницу, 18 августа, заявил, что категорически против ударов украинских беспилотных летательных аппаратов по гражданским объектам, – сообщают СМИ.
Комментируя атаку Украины с помощью БПЛА по объектам в Москве, представитель Гутерриша сказал: «Мы не хотим видеть никаких атак на гражданскую инфраструктуру. Мы хотим, чтобы этот конфликт закончился».
Нью-Йорк, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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