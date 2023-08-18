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NewDayNews.ru

Пятница, 18 августа 2023, 21:06 мск

Новости Политика

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В ООН выступили против украинских ударов беспилотниками по гражданской инфраструктуре

Фото: Здание ООН в Нью-Йорке (www.un.org)

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в пятницу, 18 августа, заявил, что категорически против ударов украинских беспилотных летательных аппаратов по гражданским объектам, – сообщают СМИ.

Комментируя атаку Украины с помощью БПЛА по объектам в Москве, представитель Гутерриша сказал: «Мы не хотим видеть никаких атак на гражданскую инфраструктуру. Мы хотим, чтобы этот конфликт закончился».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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