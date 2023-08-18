Список иноагентов пополнили политолог Пионтковский*, экономист Илларионов* и другие

Министерство юстиции РФ внесло в список иноагентов бывшего члена Федерального политического совета движения «Солидарность», математика и политолога Андрея Пионтковского*, экономиста Андрей Илларионов* и еще пять человек.

В сообщении, опубликованном в пятницу, 18 августа, на сайте минюста, говорится: «А.А. Пионтковский* выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации».

Также реестр иноагентов пополнили: экономист Андрей Илларионов* за распространение материалов иноагентов, а также недостоверной информации о принимаемых органами власти РФ решениях. Проживает за рубежом.

Израильская писательница Линор Горалик* за распространение недостоверной информации о принимаемых властями РФ решениях и проводимой ими политике, пропаганду ЛГБТ. Принимала участие в сборе средств в поддержку Украины.

Представитель ойрат-калмыцкого народа Владимир Довданов* за призывы к действиям, которые могли привести к нарушению территориальной целостности РФ. Проживает за рубежом.

Преподаватель Сарылган Кондаков* за призывы к действиям, которые могли привести к нарушению территориальной целостности РФ. Принимала участие в создании и распространении материалов иноагентов.

Член правления ликвидированного в РФ международного общества «Мемориал»* Сергей Кривенко* за создание материалов иноагентов.

Писательница Татьяна Сотникова* (известна под псевдонимом Анна Берсенева) за распространение материалов иноагентов, критику СВО. Живет за рубежом.

*Физлицо признано в России иностранным агентом

Москва, Иван Бабурин

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