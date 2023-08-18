США, Япония и Южная Корея договорились продолжать вводить жесткие санкции против России

Лидеры США, Республики Корея и Японии по итогам саммита в загородной резиденции Джо Байдена в Кемп-Дэвиде в пятницу, 18 августа, выпустили совместное заявление, в котором говорится намерении продолжать вводить жесткие санкции против России и оказывать помощь Украине, – сообщает южнокроейское агентство Yonhap.

В документе, распространенном агентством, в частности, говорится: «Мы обязуемся продолжать оказывать помощь Украине, вводить скоординированные и жесткие санкции против России и ускорить снижение зависимости от российских энергоносителей».

«Полагаем, что важным уроком конфликта на Украине должна стать твердая воля международного сообщества к соблюдению принципов территориальной целостности, суверенитета и мирного разрешения споров. …Мы подтверждаем нашу позицию, согласно которой отказ от этих основополагающих принципов где бы то ни было представляет угрозу для нашего региона. Мы едины в своем намерении добиться того, чтобы подобные вопиющие акты больше никогда не совершались», – подчеркнули в своем заявлении президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Республики Корея Юн Сок Ёль.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»