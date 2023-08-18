ООН решила отправить своего представителя в Нигер

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в пятницу, 18 августа, заявил, что в Нигер для поиска мирного решения политического кризиса направляется представитель Антониу Гутерриша по региону Сахель Леонарду Сантуш Симау, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Дюжаррик Сказал: «В ближайшее время Сантуш Симау прибудет в Ниамей, столицу Нигера. Там он встретится с организаторами переворота, по итогам которого президент Мохамед Базум потерял власть в стране. Переговорщик должен будет их призвать вернуть в Нигере конституционный порядок и освободить Базума. Сантуш Симау находится в постоянном контакте с ЭКОВАС и другими заинтересованными сторонами».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»