Военные ЭКОВАС отказались называть дату интервенции в Нигер

Комиссар Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по политическим делам, миру и безопасности Абдель Фатау Мусах по итогам встречи в Гане начальников генштабов Организации в пятницу, 18 августа, заявил, что дата начала военного вторжения в Нигер определена, но называть ее он не будет, – сообщает телеканал Al Jazeera.

Как сообщает телеканал, Абдель Фатау Мусах сказал: «Решение относительно дня для военного вторжения в Нигер мы приняли, но объявлять о ней не будем. Все, что происходит в Нигере – это часть нескольких переворотов в регионе, и мы попытаемся положить этому конец».

Аккра, Иван Бабурин

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