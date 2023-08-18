Шольц заверил, что на Украине немецких солдат «нет и не будет»

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время дискуссии, организованной газетой Augsburger Allgemeine в пятницу, 18 августа, заявил, что немецких солдат на Украине нет и не будет.

Отвечая на вопрос, может ли получится так, что Германия будет втянута в украинский, Шольц сказал: «Я стараюсь этого не допустить. Поэтому, например, на Украине немецких солдат нет и не будет».

«Мы будем поддерживать Украину. И мы поставляем оружие, что является нарушением табу, ведь Германия в последние десятилетия за редким исключением не поставляла оружие в зоны конфликтов. Но это правильное решение, потому что Россия напала на соседнюю страну, чтобы присвоить себе ее территорию, что неприемлемо. Однако, при принятии каждого решения правительство ФРГ следило, что делают союзники и не приведет ли то или иное решение к столкновению России и НАТО. Германии с ее историей действия в одиночку не подходят», – подчеркнул канцлер ФРГ.

Берлин, Иван Бабурин

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