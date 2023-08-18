Лавров заявил, что Россия будет защищать свои жизненные интересы всеми средствами

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал Западные страны осознать, что Россия будет защищать своих людей и свои жизненные интересы всеми средствами, -сообщает в субботу, 19 августа, журналу «Международная жизнь».

В интервью изданию глава российской внешней политики, в частности, сказал: «В контексте украинского конфликта большая опасность заключается в том, что, ведя дело к эскалации, США и страны НАТО рискуют оказаться в ситуации прямого вооруженного столкновения ядерных держав. Считаем, что такое развитие событий должно и может быть предотвращено. …Западу следует осознать: Россия будет защищать своих людей и свои жизненные интересы всеми средствами. И будет лучше, если наши оппоненты как можно скорее поймут полную бесперспективность конфронтации с Россией и перейдут к более цивилизованным, политико-дипломатическим способам обеспечения баланса интересов».

«Россия не запрещает никому из наших соседей и партнеров налаживать взаимодействие с кем-либо, но всегда просит учитывать наши законные интересы. Думаю, они нас слышат», – отметил Серей Лавров.

Москва, Иван Бабурин

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