Лавров: Ядерная политика России носит исключительно оборонительный характер

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обладание Россией ядерными вооружениями носит исключительно оборонительный характер, – сообщает в субботу, 19 августа, журнал «Международная жизнь».

Отвечая на соответствующий вопрос в интервью изданию, Лавров сказал: «Важно понимать: государственная политика России в области ядерного сдерживания носит исключительно оборонительный характер. Она направлена на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, минимально необходимом для гарантированной защиты суверенитета и территориальной целостности государства, предотвращения агрессии против России и ее союзников. Развитие ситуации вокруг Украины подтвердило обоснованность озабоченностей России в этой сфере».

«Наша страна в полной мере привержена принципу недопустимости ядерной войны и исходит из того, что в такой войне не может быть победителей. Соответственно, она никогда не должна быть развязана», – подчеркнул глава российского МИДа.

Москва, Иван Бабурин

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