Байден надеется встретиться с Си Цзиньпином осенью на Бали

Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с коллегой из Республики Корея Юн Сок Ёлем и премьер-министром Японии Фумио Кисидой по итогам трехсторонней встречи в загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде в пятницу, 18 августа, заявил, что надеется на встречу с Си Цзиньпином осенью на Бали, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о том, когда он планирует поговорить с председателем КНР, Байден сказал: «Рассчитываю и надеюсь продолжить этой осенью наш разговор на Бали. Таковы мои ожидания».

На вопрос, выигрывают ли США в конкуренции с Китаем, лидер США ответил: «Мы при любой конкуренции побеждаем».

Вашингтон, Иван Бабурин

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