Лавров сказал турецкому коллеге, что должен сделать Запад ради возвращения России в зерновую сделку

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Москве в четверг, 31 августа, заявил, что Россия довела до сведения Турции, что должны сделать на Западе для восстановления зерновой сделки, заявил.

В ходе общения с журналистами Лавров сказал: «Говорили о проблеме, которая сложилась после прекращения черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов. Мы довели до турецких партнеров наше понимание того, что необходимо сделать на Западе, прежде всего, для восстановления жизнеспособности этой инициативы».

«Как только все пункты меморандума Россия-ООН будут выполнены, Москва тут же вернется к зерновой сделке», – добавил глава российской дипломатии.

Москва, Иван Бабурин

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