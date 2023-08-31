Российские военные предотвратили провокацию во время ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС

Министерство обороны РФ в четверг, 31 августа, сообщило, что российские военнослужащие смогли обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС), несмотря на устроенную провокацию украинскими неонацистами.

В сообщении российского оборонного ведомства, в частности, говорится: «Вооруженные Силы Российской Федерации обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС. Для этого в радиусе одного километра от назначенного места перехода наблюдателей – разрушенного моста у н.п. Васильевка был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими».

«Во время перехода украинской стороной была предпринята попытка дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации, как гаранта безопасности проведения ротации, путем применения на пути маршрута движения инспекторов средств, имитирующих взрывы боеприпасов. Несмотря на устроенную украинцами провокацию, российские военнослужащие смогли обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию», – сообщили в минобороны и добавили: «В составе миссии пять инспекторов, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию».

Москва, Иван Бабурин

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