Боррель пожаловался на блокировку денег для Киева

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи в Испании глав МИД стран Евросоюза в четверг, 31 августа, заявил, что ему очень жаль, что восьмой транш финансирования на вооружения для Киева «до сих пор заблокирован», – сообщают СМИ.

Во время своего выступления глава европейской дипломатии сказал: «Я сожалею, что восьмой транш в рамках Европейского фонда мира все еще заблокирован. Надеюсь, что мы сможем его разблокировать в ближайшие недели. Это та проблема, которую нам предстоит решить».

«Предельный размер военной помощи Евросоюза Украине в ближайшие четыре года составит €5 млрд в год. Наше предложение – потолок в €20 млрд, €5 млрд каждый год следующие четыре года», – добавил Боррель.

Мадрид, Иван Бабурин

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