Генсек ООН не видит в обозримом будущем завершения конфликта на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на брифинге в четверг, 31 августа, заявил, что в обозримом будущем завершение конфликта на Украине не просматривается, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать от мероприятий недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи всемирной организации (19 – 25 сентября), какого-нибудь прорыва по украинскому вопросу, Гутерриш сказал: «Надежда никогда не умирает. Но, конечно, я солгу, если скажу, что мы видим в обозримом будущем возможность мира на Украине. Я считаю, что мы пока к этому не пришли. Поэтому очень важно принимать меры, чтобы снизить очень сильное негативное влияние этого конфликта на мир».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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