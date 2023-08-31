Собянин рассказал о новых объектах ПВО Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 31 августа, на выступлении в День работников комплекса городского хозяйства Москвы заявил, что столица России совместно с министерством обороны строят новые объекты ПВО за считанные недели, – сообщает агентство «Интерфакс».

В ходе своего выступления мэр Москвы сказал: «В этом году мы многое сделали для обороны Москвы от беспилотников, от попыток терактов, которые предпринимают украинские власти практически ежедневно. Когда минобороны обратилось к властям Москвы о переустройстве позиций противовоздушной обороны, возник вопрос, за какое время это необходимо сделать. Меня спросили, это надо сделать за месяц? Я говорю – за сутки. И на протяжении последних нескольких недель мы действительно в течение суток по запросу министерства обороны создаем новые объекты ПВО. Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники».

Москва, Иван Бабурин

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