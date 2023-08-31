Варшава запланировала совместные с Сеулом военные маневры рядом с границей Калининградской области

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в четверг, 31 августа, на пресс-конференции по итогам встречи с южнокорейским коллегой Ли Чон Супом заявил, что в сентябре на учениях рядом с границей Калининградской области Варшава продемонстрирует возможности южнокорейской военной техники, которую планирует производить, – сообщает агентство PAP.

В ходе общения с журналистами Блащак сказал: «Мы готовим второй этап сотрудничества с Республикой Корея, заключающийся в производстве корейской военной техники в Польше. В середине сентября, 17 сентября, мы вместе организуем учения, демонстрацию обороноспособности Войска Польского в Ожише, в Бемово-Писке (города недалеко от границы с Калининградской областью) в рамках учений Jesienny Ogien (Осенний огонь). Там мы сможем полюбоваться эффективностью корейской техники в руках польских экипажей.

«В последние годы партнерство польской и корейской промышленности укрепилось в результате заключения двухсторонних соглашений о поставках Вооруженным силам Польши, которые включают танки К2, самоходные гаубицы К9, легкие боевые самолеты FA-50 и ракетные установки К239 Chunmoo», – говорится также в заметке агентства PAP.

Варшава, Иван Бабурин

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