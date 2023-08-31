Сирийские военные при поддержке ВКС России атаковали позиции террористов

Министерство обороны Сирийской Арабской Республики (САР) в четверг, 31 августа, сообщило, что Вооруженные силы страны при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удары по позициям террористов, – сообщают СМИ.

В заявлении оборонного ведомства Сирии, опубликованном на официальной странице в одной из соцсетей, говорится: «В ответ на атаки, совершенные в последние дни против сирийских ВС террористическими группировками в провинциях Хама и Идлиб, подразделения сирийских сил в сотрудничестве с российской авиацией нанесли ракетные и авиаудары по штабам этих группировок. Удалось ликвидировать штабы боевиков вместе с принадлежавшими им оружием и боеприпасами. Также были уничтожены и ранены десятки боевиков. Установлены личности пятерых ликвидированных террористов».

Дамаск, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»