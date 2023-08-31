российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 1 сентября 2023, 01:51 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

СМИ: Мятежное правительство Нигера приостановило деятельность международных организаций в стране

Фото: freepik.com

Министерство внутренних дел Нигера в четверг, 31 августа, объявило о приостановке деятельности национальных НПО, международных организаций и агентств ООН в районах военных операций, сообщает французское агентство AFP.

В заявлении, распространенном МВД страны, в частности, говорится: «В связи со сложившейся ситуацией в области безопасности и текущим выполнением поставленных задач вооруженными силами Нигера МВД информирует международные организации, национальные и международные НПО и агентства ООН, находящиеся в Нигере, что их деятельность и передвижения в районах (военных) операций временно приостанавливается».

Ниамей, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Политика,