СМИ: Мятежное правительство Нигера приостановило деятельность международных организаций в стране

Министерство внутренних дел Нигера в четверг, 31 августа, объявило о приостановке деятельности национальных НПО, международных организаций и агентств ООН в районах военных операций, сообщает французское агентство AFP.

В заявлении, распространенном МВД страны, в частности, говорится: «В связи со сложившейся ситуацией в области безопасности и текущим выполнением поставленных задач вооруженными силами Нигера МВД информирует международные организации, национальные и международные НПО и агентства ООН, находящиеся в Нигере, что их деятельность и передвижения в районах (военных) операций временно приостанавливается».

Ниамей, Иван Бабурин

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