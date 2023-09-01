США закупят для Украины ракеты класса «воздух – воздух»

Министерство обороны США заключило с американской компанией Raytheon Missiles and Defense контракт на сумму $192 млн на приобретение усовершенствованных противоздушных ракет средней дальности (AMRAAM) для Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Пентагон.

На закупку ракет в том числе потратят деньги из Инициативы содействию безопасности Украины на 2023 финансовый год. Речь идет о $7,68 млн.

Срок выполнение контракта – 29 ноября 2024 года. В Минобороны не уточнили, сколько ракет будет приобретено.

Ракетами класса «воздух – воздух» AMRAAM оснащаются истребители ВВС США и НАТО.

Москва, Наталья Петрова

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