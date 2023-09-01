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Пятница, 1 сентября 2023, 17:44 мск

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Путин заявил о скорой встрече с Си Цзиньпином

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» в пятницу, 1 сентября, заявил, что в скором времени встретится с главой КНР Си Цзиньпином.

В ходе общения со школьниками глава государства сказал: «Достаточно скоро у нас будут мероприятия, и будет встреча с председателем Китайской Народной Республики. Он меня называет своим другом, я с удовольствием называю его своим другом, потому что это человек, который очень много делает для развития российско-китайских отношений».

Солнечногорск, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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