Путин заявил о скорой встрече с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» в пятницу, 1 сентября, заявил, что в скором времени встретится с главой КНР Си Цзиньпином.

В ходе общения со школьниками глава государства сказал: «Достаточно скоро у нас будут мероприятия, и будет встреча с председателем Китайской Народной Республики. Он меня называет своим другом, я с удовольствием называю его своим другом, потому что это человек, который очень много делает для развития российско-китайских отношений».

Солнечногорск, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»