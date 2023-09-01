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Пятница, 1 сентября 2023, 19:06 мск

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Дания потребовала сокращения количества российских дипломатов в Копенгагене

Фото: freepik.com

МИД Дании в пятницу, 1 сентября, заявил, что принято решение о сокращении российских дипломатов в посольстве РФ в Копенгагене до численности датских дипломатов в Москве.

В сообщении, размещенном на сайте датского дипведомства, говорится: «1 сентября МИД Дании проинформировал посла РФ Владимира Барбина о том, что число сотрудников российской дипмиссии в Копенгагене должно быть сокращено до уровня, соответствующего посольству Дании в Москве. В диппредставительстве РФ должно быть, максимум, пять дипломатов и 20 сотрудников. Сокращения должны быть завершены не позднее 29 сентября».

Копенгаген, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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