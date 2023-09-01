Минск потребовал от Варшавы разъяснений в связи с нарушением границы польским военным вертолетом

Представитель МИД Белоруссии в пятницу, 1 сентября, заявил, что ведомство потребовало от временного поверенного в делах Польши разъяснения в связи с инцидентом с нарушившим границу вертолетом, – сообщает ТАСС.

Агентство со ссылкой на собеседника пишет, что белорусское внешнеполитическое ведомство «настоятельно просит Варшаву принять меры по исключению инцидентов с нарушением границы».

Ранее сегодня Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что военный вертолет Польши нарушил белорусскую границу в Берестовицком районе Гродненской области.

В сообщении, распространенном белорусским погранкомитетом говорится: «Днем 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области. Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1,2 тыс. м на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно».

Минск, Иван Бабурин

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