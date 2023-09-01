На заседании Совбеза ООН ожидают личного выступления Зеленского

Постпред председательствующей в этом месяце в Совете Безопасности ООН Албании Ферит Ходжа на брифинге в пятницу, 1 сентября, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может лично выступить на заседании Совбеза 20 сентября по украинскому сюжету, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, посетит ли заседание Зеленский, Ходжа сказал: «Я могу почти подтвердить, это, конечно, зависит не от меня, что президент Зеленский будет в Нью-Йорке. Это будет его первое посещение Нью-Йорка, ООН, Совета Безопасности»

«У Зеленского запланирована встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем», – добавил постпред Албании.

Следует отметить, что темой открытых дебатов в Совбезе ООН обозначено «Поддержание международного мира и безопасности: Поддержание целей и принципов Устава ООН через эффективную многосторонность: Обеспечение мира и безопасности Украины».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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