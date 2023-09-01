Главред «Новой газеты»* Дмитрий Муратов и комик Руслан Белый* признаны иноагентами

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов главного редактора «Новой газеты»*, лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова*, комика Руслана Белого*, а также еще семь человек и антивоенное этническое движение «Новая Тыва» (New Tuva)*

В сообщении, опубликованном на сайте минюста РФ в пятницу, 1 сентября, говорится: «В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены О.А. Баршева*, Р.В. Белый*, М.М. Вачагаев*, Е.В. Карпов*, Д.С. Катаев*, Д.А. Муратов*, О.Э. Радзинский*, М.Л. Резник*, К.И. Сонин*, а также антивоенное этническое движение «Новая Тыва» (New Tuva)*».

О.А. Баршева* открыто выступала в поддержку Украины, принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Осуществляла деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов. Является сотрудником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной в Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации.

Р.В. Белый* принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине. Осуществлял деятельность, направленную на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации.

М.М. Вачагаев* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов. Проживает за пределами Российской Федерации.

Е.В. Карпов* участвовал в массовых мероприятиях, проводимых при участии иностранных неправительственных организаций, в том числе в качестве организатора. Призывал к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Д.С. Катаев* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Выступал за предоставление вооружения Украине. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Является сотрудником французского СМИ, проживает за пределами Российской Федерации.

Д.А. Муратов* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике Российской Федерации.

О.Э. Радзинский* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине. Является исполнительным директором организации, включенной в реестр иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации.

М.Л. Резник* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах. Взаимодействовал с иностранными политическими структурами. Проживает за пределами Российской Федерации.

К.И. Сонин* участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, также принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Проживает за пределами Российской Федерации.

Антивоенное этническое движение «Новая Тыва» (New Tuva)* призывало к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Выступало против специальной военной операции на Украине. Распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, призывало граждан к участию в несогласованных митингах и пикетах. Принимало участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Организатор движения проживает за пределами Российской Федерации.

*Физлицо/организация признаны в России иностранными агентами

Москва, Иван Бабурин

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