Главные киевские борцы с коррупцией посетили Белый дом

Администрация США в пятницу, 1 сентября, сообщила, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече с главами антикоррупционных органов Украины в Белом доме, – передают СМИ.

В сообщении Белого дома, в частности, говорится: «Во встрече с Салливаном принимали участие директор национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос, глава специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко и председатель высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Вера Михайленко. Они обсудили прогресс, которого достигла Украины в борьбе с коррупцией, а также защиту автономности этих критически важных институтов».

«Джейк Салливан указал на поддержку антикоррупционных реформ на Украине со стороны Вашингтона», – отметили в администрации США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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