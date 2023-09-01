В Варшаве назвали «ложью и провокацией» заявление Минска о нарушении границы польским боевым вертолетом

Представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский в понедельник, 1 сентября, назвал «ложью и провокацией» заявление Госпогранкомитета Белоруссии о нарушении польским военным вертолетом Ми-24 белорусской границы, – сообщает французское агентство AFP.

В комментарии агентству Горышевский сказал: «Речь идет о лжи и провокации со стороны Белоруссии. Никакого нарушения такого свойства не было».

В свою очередь, зам.главы МИД Польши Павел Яблонский в интервью изданию «Gościu Szkolenia», сказал: «Правительство Польши проанализирует ситуацию, но к таким заявлениям беларуских служб нужно относиться с большой осторожностью».

«То, что они говорят, обычно не основано на истине, они преследуют политические цели. Эти службы являются прямым продолжением режима Лукашенко. Совершенно естественно предположить, что это белорусская провокация», – подчеркнул зам.главы польского МИДа.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии выпустил сообщение, в котором говорилось, что «белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства страны со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области. Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1 200 м на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно».

Варшава, Иван Бабурин

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