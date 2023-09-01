СМИ: США планируют передать Киеву снаряды с обедненным ураном для танков Abrams

Администрация президента США Джо Байдена на следующей неделе может объявить о включении в пакет военной помощи Украине бронебойные снарядов с обедненным ураном, – сообщает в пятницу, 1 сентября агентство Reuters.

Со ссылкой на источники в Белом доме агентство пишет, что «снаряды с обедненным ураном будут предназначены для американских танков Abrams, которые должны поступить в ближайшие недели на Украину».

«Соединенные Штаты рассчитывают, что снаряды с обедненным ураном позволят Вооруженным силам Украины (ВСУ) более эффективно действовать против российских танков. В новый пакет военной помощи Киеву войдут вооружения на сумму от $240 млн. до $375 млн.», – сообщили источники Reuters.

Вашингтон, Иван Бабурин

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