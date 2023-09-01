В МИД РФ заявили о возможности прямого столкновения России и НАТО

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в пятницу, 1 сентября, в ходе общения в прямом эфире с пользователями социальной сети X (экс-Twitter) заявил, что существует риск прямого столкновения России и НАТО, – сообщают СМИ.

Комментируя заявление журналиста Такера Карлсона о возможности военного столкновения Вашингтона и Москвы, российский дипломат сказал: «Не нам оценивать вероятность подобного сценария. Мы неоднократно и настойчиво предупреждали, что ситуация довольно опасная и есть повышенный риск прямого столкновения России и НАТО».

«НАТО очень сильно вовлечена в происходящее на Украине – альянс предоставляет Киеву разведывательные данные со спутников, вооружения, боеприпасы. Все, кроме живой силы. Но мы не знаем точно. Потому что есть множество признаков того, что там есть некие инструкторы, наемники. О гибели некоторых людей очень таинственным образом сообщают у них дома. Генералы и офицеры из НАТО. Это все вызывает большие подозрения», – отметил Полянский и добавил: «Все может произойти. Ничто не исключено, когда происходит такое тесное прокси-столкновение между НАТО и Россией».

Москва, Иван Бабурин

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