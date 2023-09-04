Путин: Контрнаступление Украины – это не пробуксовка. Это – провал

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник, 4 сентября, заявил, что»контрансутпление» Украины не пробуксовывает, оно провалилось, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, как он относится к информации в западных СМИ, что украинское контрнаступление «пробуксовывает», глава государства сказал: «Что касается пробуксовки контрнаступления, это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что дальше будет именно так. Хочу сказать, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. И сейчас мы не отказываемся. Господин президент (Эрдоган, – прим.ред.) ставил эти вопросы в ходе сегодняшней встречи, и я ему это подтверждаю».

В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу заявил: «Мне, наверное, неправильно комментировать, что сказал верховный главнокомандующий, я могу лишь подтвердить, что это действительно так. Могу подтвердить, что контрнаступление Украины – это провал. Последние десять дней они совершают яростные атаки большими силами и с большими надеждами выполнить команды, которые даны».

Сочи, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»