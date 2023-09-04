ООН не считает СВО геноцидом

Глава Международная комиссия ООН по Украине Эрик Мёсе в понедельник, 4 сентября, на пресс-конференции заявил, что его комиссия не нашла достаточных доказательств, чтобы считать специальную военную операцию (СВО) России на Украине геноцидом, – сообщают украинские СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Мёсе сказал: «На данном этапе мы все еще не пришли к выводу, что происходит геноцид. Мы прекрасно осознаем беспокойство и упреки в этом преступлении. Поэтому мы исследуем это шаг за шагом. На данный момент у нас нет достаточных доказательств, которые соответствовали бы юридической квалификации, предусмотренной Конвенцией о геноциде».

«Вы поймите, что это вопрос умысла. Должна быть зафиксирована потребность уничтожить определенную группу. И такое уничтожение, согласно Конвенции, должно быть физическим или биологическим», – добавил глава Международная комиссия ООН по Украине.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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