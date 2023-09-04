Байден: Ко мне с возрастом приходит только мудрость

Президент США Джо Байден во время выступления перед профсоюзами в городе Филадельфия по случаю Дня труда в понедельник, 4 сентября, заявил, что с возрастом к нему приходит только мудрость, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления американский лидер сказал: «Кто-то, знаете ли, говорит, – «этот Байден, он стареет». Я вам скажу вот что – единственное, что приходит с возрастом – это немного мудрости».

Филадельфия, Иван Бабурин

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