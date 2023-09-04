Глава МИД Германии Анналена Бербок во время пресс-конференции с румынской коллегой, говоря о расширении европейских коридоров для поставок украинского зерна, поблагодарила Румынию за увеличение экспорта «кокаинового» зерна, – сообщает RT.

В ходе своего выступления Бербок сказала: «Я благодарю Румынию за то, что вы расширяете свою инфраструктуру для европейских коридоров солидарности, дабы до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до четырех миллионов тонн ежемесячно».

Со своей стороны официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Telegram-канале так отреагировала на заявление глава германского МИДа: «Странно, травма головы у Шольца же, а не у Бербок? Или они вместе занимались неким видом спорта, после которого страдает голова? Есть еще резервный вариант, что это правда».

Берлин, Иван Бабурин

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