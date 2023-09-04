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Понедельник, 4 сентября 2023, 19:30 мск

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Путин наградил дочь Кадырова

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства министра культуры Чеченской республики Айшат Кадырову,

В тексте указа, опубликованного на портале правовых актов в понедельник, 4 сентября, говорится: «За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Кадырову Айшат Рамзановну, министра культуры Чеченской Республики».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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