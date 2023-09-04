Шойгу прокомментировал отставку министра обороны Украины

Министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник, 4 сентября, заявил, что на Украине все зависит не от того, кто будет министром обороны, что скажет Вашингтон, – сообщает телеканал «Звезда».

В видео, опубликованном в Telegram-канале «Звезды», комментируя отставку главу минобороны Украины Алексея Резникова, Шойгу сказал: «Там зависит не от того, кто будет министром обороны. Все зависит от того, что скажет Вашингтон. Как скажут, так и будет. Они могут менять министров хоть каждый день».

Москва, Иван Бабурин

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