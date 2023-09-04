МИД РФ обратился к гражданам России, проживающим в Дании

Министерство иностранных дел России в понедельник, 4 октября, заявило о приостановке деятельности дипмиссии в Дании в связи с сокращением численности российских дипломатических работников.

В заявлении, опубликованном на сайте российского МИДа, говорится: «Вниманию граждан, проживающих в Дании! В связи с беспрецедентным решением датских властей по сокращению численности российских дипломатических работников в Дании консульский отдел Посольства Российской Федерации в Дании будет вынужден приостановить свою деятельность. В настоящее время ведется работа, направленная на сохранение возможности консульского обслуживания российских граждан».

«Информируем вас о том, что консульский отдел более не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме. С 6 сентября 2023 года прекращается прием заявлений и документов по всем консульским вопросам (включая оформление паспортов, совершение нотариальных действий, оформление виз, пенсионные вопросы и т.п.). Выдача готовых документов (паспортов, виз, истребованных документов и справок) будет продолжена до 25 сентября 2023 г. Рассмотрение ранее принятых заявлений будет продолжено», – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве и добавили: «Настоятельно советуем следить за информацией на нашем сайте, а также информресурсах для получения актуальных сведений в связи с возможным возобновлением работы консульского отдела в будущем. По неотложным случаям просьба обращаться в Посольство и консульский отдел по электронной почте».

Москва, Иван Бабурин

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