Бельгия выкупила у Германии ракеты Sea Sparrow для передачи их Киеву

Канцелярия министра обороны Бельгии Людивина Дедондера сообщила, что ведомство выкупило у Германии ракеты Sea Sparrow для последующей передачи части их Украине, -передает в понедельник, 4 сентября, издание L'Echo.

В публикации издания, в частности, говорится, что «всего Бельгия выкупила у Германии 14 ракет, восемь из которых будут переданы Украине. Также кабинет министров Бельгии подтвердил, что на заседании в пятницу, 8 сентября, будет рассмотрено решение о новой поставке оборудования для украинских войск на сумму чуть более 150 тыс. евро».

«Помимо ракет Sea Sparrow, в новый пакет помощи Киеву планируется включить 3200 магазинов для автоматов FN FNC и около 50 трубок Bangalore – взрывных устройств, предназначенных для пробивания пехотой колючей проволоки в наземных оборонительных сооружениях», – пишет L'Echo.

Брюссель, Иван Бабурин

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