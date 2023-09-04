Кремль: Никаких сигналов о переговорах из Киева не поступало

Помощник президента России Юрий Ушаков в понедельник, 4 сентября, заявил, что со стороны Украины о возможности переговоров не поступало никаких сигналов, – сообщает «Первый канал».

В эфире телеканала представитель Кремля сказал: «Переговоры проводятся между двумя сторонами. Пока никаких сигналов с другой стороны насчет возможности переговоров не поступало. Мы этого не видели. Глава МИД Турции, побывавший в Киеве до встречи лидеров России и Турции, никаких весточек не передавал».

Москва, Иван Бабурин

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